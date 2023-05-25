В Уфе произошла авария с участием двух грузовиков и иномарки

Сегодня, 25 мая, в Уфе произошла авария с участием трёх машин. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД.

34-летний мужчина на «Пежо 306» следовал со стороны строящегося путепровода в сторону улицы 50 лет СССР. Он допустил столкновение со стоящей «ГАЗелью», которая въехала в другое грузовое авто.