В Уфе произошла авария с участием двух грузовиков и иномарки

Сегодня, 25 мая, в Уфе произошла авария с участием трёх машин. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД.
34-летний мужчина на «Пежо 306» следовал со стороны строящегося путепровода в сторону улицы 50 лет СССР. Он допустил столкновение со стоящей «ГАЗелью», которая въехала в другое грузовое авто.
Известно, что второй грузовик взял на прицеп сломавшуюся «ГАЗель», знаки аварийной остановки были выставлены.
В дорожной аварии водитель иномарки с травмой головы обратился за медицинской помощью. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД РБ.