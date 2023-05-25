Башкирия – на 2-м месте в ПФО по количеству объектов малого и среднего предпринимательства

Сегодня на инвестсабантуе стартовал межрегиональный форум бизнес-шерифов. А завтра бизнес-шерифы примут участие в финале кубка Башкортостана по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В следующем году могут пройти уже всероссийские соревнования. Эксперты отмечают, что республика с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов.