Башкирия – на 2-м месте в ПФО по количеству объектов малого и среднего предпринимательства

Об этом на площадке Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023» рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Всего таких объектов более 133 тысяч.
Сегодня на инвестсабантуе стартовал межрегиональный форум бизнес-шерифов. А завтра бизнес-шерифы примут участие в финале кубка Башкортостана по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В следующем году могут пройти уже всероссийские соревнования. Эксперты отмечают, что республика с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов.
Участниками инвестсабантуя стали представители разных стран, в том числе Европы и Азии. В условиях санкционного давления Башкортостан намерен выстроить такую региональную повестку, чтобы стать оплотом экономики страны. Сегодня сессии посвящены анализу ситуации в малом и среднем бизнесе, государственной поддержке и обмену опытом и передовыми практиками в сфере. Участникам форума презентуют свои кейсы эксперты из Узбекистана, Казахстана, поделятся своим опытом и представители российских регионов.