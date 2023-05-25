В России стартовали испытания нового плазменного ракетного двигателя LENA

Российскими учеными в лаборатории плазменных ракетных двигателей Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ стартовали огневые испытания первого прототипа нового плазменного ракетного двигателя LENA. Двигатель создается для применения на микроспутниках - космических аппаратах массой от 10 до 100 кг.

По сравнению с предыдущей разработкой VERA, которая предназначалась для наноспутников, двигатель LENA будет иметь более высокую мощность, тягу и запас рабочего тела, а также повышенный удельный импульс. От других двигателей подобного типа новая разработка отличается наличием магнитной системы.