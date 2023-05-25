В Уфе до 15 сентября ограничат движение по улице Гоголя

В башкирской столице до 15 сентября ограничат движение по улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По информации мэрии города, ограничение связано с капитальным ремонтом участка теплосети на одном из отрезков улицы. Перекрытие затрагивает участок от торгово-сервисного комплекса по улице Свердлова, 90 до пересечения с улицей Пушкина.