В Уфе до 15 сентября ограничат движение по улице Гоголя

В башкирской столице до 15 сентября ограничат движение по улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. 

Фото №1 - В Уфе до 15 сентября ограничат движение по улице Гоголя

По информации мэрии города, ограничение связано с капитальным ремонтом участка теплосети на одном из отрезков улицы. Перекрытие затрагивает участок от торгово-сервисного комплекса по улице Свердлова, 90 до пересечения с улицей Пушкина.

До 15 сентября также будет изменена схема движения общественного транспорта. Администрация города рекомендует жителям и гостям столицы заранее строить маршрут поездок. 

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