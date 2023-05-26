В Башкирии задержали двоих мужчин, которые занимались продажей «коллекционных» монет

Предварительно установлено, что мужчины 34 и 38-лет приобретали через Интернет монеты похожие на коллекционные по 70 рублей. В дальнейшем они перепродавали товар на улицах Стерлитамака под видом дорогостоящих и исторических. Цена одной монеты, которые перепродавали злоумышленники, якобы составляла от 500 тысяч до 1 млн рублей, но из-за срочности они отдавали «за копейки». Этим они и привлекали потенциальных клиентов.

пресс-служба МВД по РБ