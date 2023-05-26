В Башкирии задержали двоих мужчин, которые занимались продажей «коллекционных» монет

Двое жителей Стерлитамака обратились в полицию и сообщили, что неизвестные продали им монеты под видом коллекционных. Спустя некоторое время они поняли, что были обмануты.

Фото №1 - В Башкирии задержали двоих мужчин, которые занимались продажей «коллекционных» монет

Еще один житель Стерлитамака приобрел у другого неизвестного мужчины якобы коллекционные монеты, на которых были изображены исторические личности. 17-летний горожанин заплатил за 8 штук 12 тысяч рублей. Затем он решил сдать эти монеты в ломбард. Там ему сообщили, что это не раритет. Парень поспешил обратиться в полицию.

Предварительно установлено, что мужчины 34 и 38-лет приобретали через Интернет монеты похожие на коллекционные по 70 рублей. В дальнейшем они перепродавали товар на улицах Стерлитамака под видом дорогостоящих и исторических. Цена одной монеты, которые перепродавали злоумышленники, якобы составляла от 500 тысяч до 1 млн рублей, но из-за срочности они отдавали «за копейки». Этим они и привлекали потенциальных клиентов.

пресс-служба МВД по РБ

Злоумышленники проживали на съемной квартире, где полицейские обнаружили свыше 130 монет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Фото: МВД по РБ.

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