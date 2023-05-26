В Башкирии задержали двоих мужчин, которые занимались продажей «коллекционных» монет

Двое жителей Стерлитамака обратились в полицию и сообщили, что неизвестные продали им монеты под видом коллекционных. Спустя некоторое время они поняли, что были обмануты.
Еще один житель Стерлитамака приобрел у другого неизвестного мужчины якобы коллекционные монеты, на которых были изображены исторические личности. 17-летний горожанин заплатил за 8 штук 12 тысяч рублей. Затем он решил сдать эти монеты в ломбард. Там ему сообщили, что это не раритет. Парень поспешил обратиться в полицию.
Злоумышленники проживали на съемной квартире, где полицейские обнаружили свыше 130 монет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Фото: МВД по РБ.