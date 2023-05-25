Из Башкирии на боевое слаживание отправились еще два формирования

Сегодня из Башкортостана на боевое слаживание отправились ещё два национальных формирования – танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. Торжественные проводы прошли в Чишминском районе, в парке «Патриот».

Плечом к плечу они снова встают в строй, только на этот раз вместо казарм огромная площадь парка «Патриот». Сегодня из нашей республики на защиту Родины уходит башкирский танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова.

Хочу от имени всей республики выразить вам слова глубокого уважения и благодарности. Ваш выбор – очень непростой. Я вижу ваших родственников, родных и близких. И, конечно, благодарю их за то, что поддержали вас в этом решении. Решении, которое очень нужно всей нашей стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На этот раз из добровольцев сформировали сразу два воинских формирования, которые войдут в состав башкирского добровольческого полка «Башкортостан». Сергей Зорин и Шариф Сулейманов, именами которых названы подразделения, – Герои Советского Союза. Оба они выходцы из республики, награды заслужили в боях Великой Отечественной войны.

Всей семьей гордимся, что формированию присвоили имя нашего деда, хотим, чтобы бойцы с честью пронесли это имя и сражались так же храбро, как наши деды с 41-го по 45-й год. Сергей Сулейманов, внук Шарифа Сулейманова

Последние приготовления перед отправкой. Пока бойцы на площади репетируют строевую, их близкие ищут в колонне родные лица. Ждут момента, чтобы вновь обнять своих солдат. Среди бойцов все добровольцы. В военкомат пришли без повестки, по зову души. В адрес штаба до сих пор поступают звонки от желающих встать в ряды башкирских добровольческих батальонов.

Башкирия может гордиться, что подразделение сформировано полностью на добровольных началах. Уверен, что батальон и батарея с честью выполнят свой воинский долг и не посрамят имена героев, чьи имена носят формирования. командир башкирского танкового батальона им. Сергея Зорина, подполковник

Общался с товарищами, настроение боевое. Сейчас их уже будут обучать ведению боя. Артур Галеев, участник СВО

Сейчас в республике идёт формирование ещё одного батальона. Несмотря на то, что сейчас в регионе уже есть медицинская рота и ряд вспомогательных подразделений, властям предстоит большая работа. Обработка анкет, материалов. На все это уйдет несколько месяцев.

Планируем, что справимся к концу лета. Они проходят боевое слаживание, нужна техника. Моя задача – добиться, чтобы у них была современная техника. Мы договорились, что проведем с командирами совещание, где мне представят перечень всего того, что им нужно на месте, чтобы в плане быта у них не было проблем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан