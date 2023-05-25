Из Башкирии на боевое слаживание отправились еще два формирования

Сегодня из Башкортостана на боевое слаживание отправились ещё два национальных формирования – танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. Торжественные проводы прошли в Чишминском районе, в парке «Патриот».
Плечом к плечу они снова встают в строй, только на этот раз вместо казарм огромная площадь парка «Патриот». Сегодня из нашей республики на защиту Родины уходит башкирский танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова.
На этот раз из добровольцев сформировали сразу два воинских формирования, которые войдут в состав башкирского добровольческого полка «Башкортостан». Сергей Зорин и Шариф Сулейманов, именами которых названы подразделения, – Герои Советского Союза. Оба они выходцы из республики, награды заслужили в боях Великой Отечественной войны.
Последние приготовления перед отправкой. Пока бойцы на площади репетируют строевую, их близкие ищут в колонне родные лица. Ждут момента, чтобы вновь обнять своих солдат. Среди бойцов все добровольцы. В военкомат пришли без повестки, по зову души. В адрес штаба до сих пор поступают звонки от желающих встать в ряды башкирских добровольческих батальонов.
Сейчас в республике идёт формирование ещё одного батальона. Несмотря на то, что сейчас в регионе уже есть медицинская рота и ряд вспомогательных подразделений, властям предстоит большая работа. Обработка анкет, материалов. На все это уйдет несколько месяцев.
После торжественных проводов под марш «Прощание славянки» бойцы отправились к месту службы. Со дня на день они приступят к боевому слаживанию. И только после всех приготовлений башкирские добровольцы придут на помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции.