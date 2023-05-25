Радий Хабиров подписал указ о награждении Азата Бадранова медалью Шаймуратова

Азат Бадранов награждён медалью Минигали Шаймуратова. Указ об этом подписал сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров. Эта награда вручается за отвагу и мужество, проявленные в том числе при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Напомним, Азат Бадранов – самый высокопоставленный госслужащий в Башкортостане, кто добровольцем ушёл на СВО. Почти восемь месяцев назад он оставил должность первого заместителя премьер-министра правительства республики и записался добровольцем в батальон имени Шаймуратова. Как тогда пояснил своё решение сам Азат Бадранов, будучи чиновником, который отвечает в руководстве региона в том числе за военно-патриотическое направление, поступить по-другому он не мог.
Шесть месяцев Бадранов служил в добровольческом батальоне имени Минигали Шаймуратова. В настоящее время он офицер политотдела третьего армейского корпуса. Находясь в зоне проведения спецоперации, помимо выполнения основных обязанностей военнослужащего, Азат Бадранов координирует связь добровольцев и мобилизованных с республикой, принимает участие в решении их проблем и вопросов, координирует организацию доставки и распределения гуманитарных грузов из Башкортостана.