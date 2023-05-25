На заседании Госсобрания Башкирии депутаты рассмотрели более полусотни вопросов

В Уфе прошло заседание Госсобрания республики. Рассмотрели проекты законов в первом, втором и третьем чтении. Говорили об изменениях в закон Башкортостана о бюджете на текущий и два следующих года, о продлении срока действия пониженной налоговой ставки на прибыль некоторых организаций. Высказались о необходимости содержания газоснабжения в надлежащем состоянии, чтобы избежать угрозы возникновения ЧС техногенного характера.

Коммунисты предлагают быть ближе к земле. В первом чтении проект закона о снижении предельных (минимальных) размеров участков, предоставляемых из муниципальной или госсобственности республики. Суть в том, чтобы уменьшить порог, и необязательно выделять по 50 гектаров тем, кто не может их освоить, а начинать с двух гектаров.

Судьбу закона решает парламент. Даже если это касается его самого. Партия «Единая Россия» выдвинула предложение на конституционном уровне определить структуру Госсобрания республики. Например, закрепить полномочия избрания председателя и его заместителя и формирование президиума, постоянных комитетов и комиссий. Помимо данного проекта, представители партии власти предлагают ещё два: правила суррогатного материнства и продление льготы по транспортному налогу для участников СВО и на следующий год.

Партия ЛДПР тоже высказалась о тех, кто находится в зоне спецоперации. А именно о помощи для них. Например, бесплатной юридической.

Правомерности требуют ещё на одном уровне. Партия «Справедливая Россия» продвигает изменения в закон о статусе депутата для внедрения противокоррупционной системы «Посейдон».