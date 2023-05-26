В Башкирии девушка украла у школьницы телефон, угрожая ножом

В Октябрьском девушка, угрожая школьнице ножом, украла у нее телефон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии девушка украла у школьницы телефон, угрожая ножом

По предварительным данным, девочка после школьных занятий направилась в сторону своего дома. Чтобы экономить время, она решила сократить свой путь и пройти через гаражи. Возле гаражей девочку встретила неизвестная девушка и попросила у нее телефон якобы для того, чтобы позвонить своей дочери. Когда девочка достала свой телефон, та в свою очередь вытащила нож и начала угрожать несовершеннолетней. Затем нападавшая забрала мобильник и скрылась в одном из подъездов.

пресс-служба МВД по РБ

В скором времени оперативники задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 19-летняя неоднократно судимая местная жительница.

Девушка вину признала. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время она задержана.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ