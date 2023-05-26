В Башкирии девушка украла у школьницы телефон, угрожая ножом

По предварительным данным, девочка после школьных занятий направилась в сторону своего дома. Чтобы экономить время, она решила сократить свой путь и пройти через гаражи. Возле гаражей девочку встретила неизвестная девушка и попросила у нее телефон якобы для того, чтобы позвонить своей дочери. Когда девочка достала свой телефон, та в свою очередь вытащила нож и начала угрожать несовершеннолетней. Затем нападавшая забрала мобильник и скрылась в одном из подъездов.

пресс-служба МВД по РБ