В Башкирии девушка украла у школьницы телефон, угрожая ножом
В Октябрьском девушка, угрожая школьнице ножом, украла у нее телефон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, девочка после школьных занятий направилась в сторону своего дома. Чтобы экономить время, она решила сократить свой путь и пройти через гаражи. Возле гаражей девочку встретила неизвестная девушка и попросила у нее телефон якобы для того, чтобы позвонить своей дочери. Когда девочка достала свой телефон, та в свою очередь вытащила нож и начала угрожать несовершеннолетней. Затем нападавшая забрала мобильник и скрылась в одном из подъездов.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени оперативники задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 19-летняя неоднократно судимая местная жительница.
Девушка вину признала. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время она задержана.