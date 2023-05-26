В Башкирии во время погони сотрудник ДПС на патрульной машине врезался в столб

20 мая в селе Калтасы во время погони за беглецом сотрудник ДПС попал в ДТП на патрульном автомобиле. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фото №1 - В Башкирии во время погони сотрудник ДПС на патрульной машине врезался в столб

Во время несения службы на улице Карла Маркса сотрудники дорожной полиции заметили Ford Focus, который остановился в трехстах метрах от них с выключенными фарами. Один из гаишников пошел проверять, все ли в порядке с водителем. Когда он подошел к автомобилю, тот резко поехал в сторону выезда из села. Сослуживец сотрудника тут же начал преследовать беглеца в одиночку.

В ходе погони у патрульного автомобиля ДПС лопнуло колесо. Сотрудник Госавтоинспекции не справился с рулевым управлением и врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся на бок. К счастью, обошлось без травм.

В этот же день в ходе розыскных мероприятий был установлен водитель скрывшегося автомобиля. Им оказался 25-летний житель Бураевского района. Как пояснил водитель, он приехал в Калтасинский район к своей девушке, но поскольку встреча с ней не состоялась, собирался уехать домой. На улице Карла Маркса он заметил сотрудников ГИБДД и решил скрыться от полицейских, так как у него не было с собой необходимых документов.

пресс-служба МВД по РБ

Против водителя в итоге составили пять административных протоколов: за невыполнение требования полицейского, нарушение правил расположения автомобиля, управление машиной без ОСАГО и без прав на руках, а также за тонировку.

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