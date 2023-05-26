В Башкирии во время погони сотрудник ДПС на патрульной машине врезался в столб

В этот же день в ходе розыскных мероприятий был установлен водитель скрывшегося автомобиля. Им оказался 25-летний житель Бураевского района. Как пояснил водитель, он приехал в Калтасинский район к своей девушке, но поскольку встреча с ней не состоялась, собирался уехать домой. На улице Карла Маркса он заметил сотрудников ГИБДД и решил скрыться от полицейских, так как у него не было с собой необходимых документов.

пресс-служба МВД по РБ