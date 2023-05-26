В Башкирии мошенники обманули женщину на 4 млн рублей

В отделение полиции Октябрьского обратилась жительница одного из северных регионов и рассказала, что под диктовку телефонного мошенника отдала ему 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Женщине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и заявил о попытке оформления кредита на ее имя.
Действуя под диктовку, она скачала специальное приложение, ввела данные банковской карты и перечислила на указанный счет некую сумму денег.