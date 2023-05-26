В Башкирии мошенники обманули женщину на 4 млн рублей

Следующим пунктом в их инструкции было оформление кредитов в двух банках города с последующим их обнулением. Для этого пенсионерка отправилась по указанным преступниками адресам кредитных учреждений, оформила займы и обналичила их. Для перевода финансов на «преступные счета» северянка воспользовалась терминалом другого банка. Лже-сотрудник банка обещал женщине вернуть все вложенные деньги и кредитные обязательства не придется платить. Но это были всего лишь пустые обещания.

пресс-служба МВД по РБ