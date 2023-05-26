В Башкирии мошенники обманули женщину на 4 млн рублей

В отделение полиции Октябрьского обратилась жительница одного из северных регионов и рассказала, что под диктовку телефонного мошенника отдала ему 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

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Женщине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и заявил о попытке оформления кредита на ее имя.

Действуя под диктовку, она скачала специальное приложение, ввела данные банковской карты и перечислила на указанный счет некую сумму денег.

Следующим пунктом в их инструкции было оформление кредитов в двух банках города с последующим их обнулением. Для этого пенсионерка отправилась по указанным преступниками адресам кредитных учреждений, оформила займы и обналичила их. Для перевода финансов на «преступные счета» северянка воспользовалась терминалом другого банка. Лже-сотрудник банка обещал женщине вернуть все вложенные деньги и кредитные обязательства не придется платить. Но это были всего лишь пустые обещания.

пресс-служба МВД по РБ
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