Врачи Уфе спасли новорожденного мальчика весом в 1 кг

Малыш родился на 27 неделе беременности с весом чуть более 1000 гр. В первые дни жизни ребёнок находился в отделении анестезиологии и реанимации новорождённых. Там малыш перенёс несколько тяжёлых операций. После на длительный период реабилитации ребёнка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Только в возрасте 6 месяцев малыша выписали домой.