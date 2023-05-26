В Башкирии стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В России сегодня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Как сообщает Министерство образования и науки республики, заявления на участие в ЕГЭ по географии подали 408 человек, по литературе – 802, по химии – 2 388. Ребята уже приступили к сдаче экзамена.

С сегодняшнего дня для учеников начинается экзаменационная пора. Открывают ее такие предметы как литература, география и химия. Площадкой для последнего стал башкирский лицей №136.

Внутрь школьники могут пройти только с паспортом, водой, шоколадкой, непрограммируемым калькулятором и багажом знаний, которые они собирали не один год. Большинство сдающих ЕГЭ по химии нацелены поступать в медицинский университет.

ЕГЭ по химии состоит из двух частей. В первой школьникам нужно решить 28 заданий: необходимо дать краткий ответ в виде одного числа или последовательности чисел. Во второй части – шесть заданий, но уже с развернутым ответом.