Уфимские врачи поделились новой методикой лечения и реабилитации при ишемическом инсульте

После подтверждения диагноза на КТ пациент попадает в операционную. Далее делается церебральная ангиография, по результатам которого распознается место поражения. С помощью катетеров доходят до этого участка и удаляют тромб. При этом пациент находится в сознании, проводят операцию под местной анестезией – без разрезов и швов. Нет даже прямого перехода из диагностики в операцию. Это выполняется почти теми же самыми инструментами. Они отличаются лишь размерами.