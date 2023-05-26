Владимир Мединский о ярмарке «Китап-байрам» в Уфе: «Это очень правильная инициатива»

Сегодня у нас еще одно большое событие — день, когда Башкортостан вновь становится обладателем рукописной копии Корана Османа. Мусульмане знают, какое большое значение имеет это событие. Это для нас честь и ответственность. До 1923 года копия этого Корана хранилась у нас в Башкортостане, но по просьбе Пакистанской республики Коран был возвращён в Узбекистан, где он по сей день хранится в музее-медресе в Ташкенте. Благодаря нашим друзьям из Узбекистана единственная прошитая золотыми буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь. Для нашей многонациональной республики это большое событие. Мы передадим Коран в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан