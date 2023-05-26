Владимир Мединский о ярмарке «Китап-байрам» в Уфе: «Это очень правильная инициатива»
В
Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Церемония открытия
была ознаменована ярким событием. В столицу республики привезли копию
древнейшей сохранившейся до наших дней рукописи Корана. Сам оригинал 100 лет
назад был в Уфе, но потом его передали в Узбекистан, и сейчас он хранится в музее Корана в Ташкенте.
Уникальная
историческая книга, единственная золотая копия Корана Османа вернулась в Уфу по
инициативе Главы Башкортостана. Копию знаменитой на весь мир рукописи передали
на хранение в Национальный музей Республики Башкортостан.
Сегодня у нас еще одно большое
событие — день, когда Башкортостан вновь становится обладателем рукописной
копии Корана Османа. Мусульмане знают, какое большое значение имеет это
событие. Это для нас честь и ответственность. До 1923 года копия этого Корана
хранилась у нас в Башкортостане, но по просьбе Пакистанской республики Коран
был возвращён в Узбекистан, где он по сей день хранится в музее-медресе в
Ташкенте. Благодаря нашим друзьям из Узбекистана единственная прошитая золотыми
буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь. Для нашей
многонациональной республики это большое событие. Мы передадим Коран в наш
Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском
музее кочевых цивилизаций.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Церемонию
открытия книжной ярмарки провел известный российский телеведущий Дмитрий
Дибров. Среди почётных гостей и помощник президента России Владимир Мединский.
Перед самым открытием он вместе с главой республики осмотрел подготовленные
организаторами выставки экспозиции, стенды и шатры.
Это очень
правильная инициатива. Я был удивлен, что Радий Фаритович придумал сам и
инициировал эту замечательную акцию. Надеюсь, что она будет регулярной и будет
собирать как можно больше книжных магазинов – их осталось мало, их нужно
поддерживать.
Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России