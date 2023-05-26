Владимир Мединский о ярмарке «Китап-байрам» в Уфе: «Это очень правильная инициатива»

В Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Церемония открытия была ознаменована ярким событием. В столицу республики привезли копию древнейшей сохранившейся до наших дней рукописи Корана. Сам оригинал 100 лет назад был в Уфе, но потом его передали в Узбекистан, и сейчас он хранится  в музее Корана в Ташкенте.

Уникальная историческая книга, единственная золотая копия Корана Османа вернулась в Уфу по инициативе Главы Башкортостана. Копию знаменитой на весь мир рукописи передали на хранение в Национальный музей Республики Башкортостан.

Сегодня у нас еще одно большое событие — день, когда Башкортостан вновь становится обладателем рукописной копии Корана Османа. Мусульмане знают, какое большое значение имеет это событие. Это для нас честь и ответственность. До 1923 года копия этого Корана хранилась у нас в Башкортостане, но по просьбе Пакистанской республики Коран был возвращён в Узбекистан, где он по сей день хранится в музее-медресе в Ташкенте. Благодаря нашим друзьям из Узбекистана единственная прошитая золотыми буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь. Для нашей многонациональной республики это большое событие. Мы передадим Коран в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Церемонию открытия книжной ярмарки провел известный российский телеведущий Дмитрий Дибров. Среди почётных гостей и помощник президента России Владимир Мединский. Перед самым открытием он вместе с главой республики осмотрел подготовленные организаторами выставки экспозиции, стенды и шатры.

Это очень правильная инициатива. Я был удивлен, что Радий Фаритович придумал сам и инициировал эту замечательную акцию. Надеюсь, что она будет регулярной и будет собирать как можно больше книжных магазинов – их осталось мало, их нужно поддерживать.

Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России
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