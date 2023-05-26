Башкирия на инвестсабантуе «Зауралье» заключила соглашение на 24 млрд рублей

Агрохолдинг инвестирует в проекты на территории республики 24 миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана, компанией «Стар Нафта» и «Сбербанком» было подписано сегодня на V Всероссийском инвестиционном сабантуе.
Компания планирует построить репродуктор по производству инкубационного яйца с производственной мощностью 40 миллионов яиц ежегодно. Другое направление соглашения связано с экспортом продукции за рубеж. Оно предполагает расширение площади земель до 100 тысяч гектаров, приобретение сельхозтехники, а также строительство мощностей для хранения зерна.
Напомним, что в Сибае проходит второй день Всероссийского инвестсабантуя. В рамках деловой программы запланировано подписание более 25 соглашений о сотрудничестве, проведение 20 тематических сессий На сабантуе в башкирском Зауралье принимают участие партнеры из КНР, Ирана, Турции – выстраивание новых деловых связей и налаживание контактов в нынешнее время приобретает особую актуальность.