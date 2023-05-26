В Уфе завершился турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе до 16 лет – 37-й турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана. В течение трех дней в центре спортивной подготовки соревновались лучшие молодые спортсмены России.

Участие в турнире приняли практически 700 спортсменов из 60 регионов страны. Почетными гостями стали известные и титулованные борцы, среди которых олимпийские чемпионы Мнацакан Искандарян и Алексей Мишин.

Здесь живут мои друзья. Соревнования здесь проводятся на высшем уровне. Это очень важно. За это спасибо организаторам. Борцы друг другу помогают, и есть результат.

Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Башкирские борцы Эдгар Шерстобитов и Салмон Тошов стали серебряными призёрами прошедших соревнований. В весовой категории 32 килограмма Эдгар Шерстобитов оспаривал первое место с представителем Дагестана Солтаном Юсуповым, но уступил. В категории 48 килограммов Салмон Тошов  в финале проиграл борцу из Москвы Данилу Ложкину.

Уровень хороший, ребята бьются, сражаются. У детей непредсказуемая борьба. Не угадаешь, кто выиграет, кто проиграет.

Алексей Зиманов, тренер сборной Башкортостана по греко-римской борьбе среди юношей
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