В Уфе завершился турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

Здесь живут мои друзья. Соревнования здесь проводятся на высшем уровне. Это очень важно. За это спасибо организаторам. Борцы друг другу помогают, и есть результат.

Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе