В Уфе на Международной книжной ярмарке выступила актриса Елена Сотникова

В башкирской столице стартовала Международная книжная ярмарка, на которую приехали знаменитости. Одной из звезд, посетившей мероприятие такого масштаба в Уфе, стала актриса Елена Сотникова.

В рамках мероприятия Елена с улыбкой заметила, что посоветует гостям ярмарки купить свою книгу «Если б я не была актрисой». Выступая перед зрителем, актриса серьезно подчеркнула, что литературные произведения откликаются каждому по-разному и в первую очередь необходимо ориентироваться на собственный вкус.