В Уфе на Международной книжной ярмарке выступила актриса Елена Сотникова

В башкирской столице стартовала Международная книжная ярмарка, на которую приехали знаменитости. Одной из звезд, посетившей мероприятие такого масштаба в Уфе, стала актриса Елена Сотникова.
В рамках мероприятия Елена с улыбкой заметила, что посоветует гостям ярмарки купить свою книгу «Если б я не была актрисой». Выступая перед зрителем, актриса серьезно подчеркнула, что литературные произведения откликаются каждому по-разному и в первую очередь необходимо ориентироваться на собственный вкус.
Сама Елена признается, что на нее саму и ее творчество оказали огромное влияние классики русской литературы, такие как Достоевский, Бунин, Толстой. Напоминаем, Международная книжная ярмарка пройдет в Уфе все выходные и развернет несколько площадок на различные темы.