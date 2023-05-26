В Уфе начала работу первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

В Уфу доставили золотую копию древнейшей сохранившейся до наших дней рукописи Корана. Её передали на хранение в Национальный музей республики. С этого яркого события началась сегодня церемония открытия международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Масштабное мероприятие проводится в Башкортостане впервые.

Под торжественную музыку на Советскую площадь въезжает кабриолет. В салоне раритетного автомобиля уникальная книга. Это единственная золотая копия сохранившейся до наших времён древнейшей рукописи Корана Османа. Оригинал, по преданиям, обагрённый кровью третьего халифа Усмана хранится в медресе Муйи Мубарак на территории комплекса Хазрат Имам в Узбекистане.

Глубоко символично, что по инициативе нашего главы республики Радия Фаритовича Коран прибыл, и вот здесь мы его принимаем. Мы благодарим Радия Фаритовича и всех, кто способствует возвышению духовно-нравственных ценностей. Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

По преданию, Коран Османа в 14 веке был привезен Тамерланом в Самарканд, где хранился около четырех столетий. В 19 веке рукопись была продана и оказалась в Санкт-Петербурге, а позже ее передали Духовному управлению мусульман в Уфу. В 1924 году советское правительство решило вернуть оригинал рукописи в Ташкент. А спустя практически сто лет золотая копия древнейшего экземпляра священного писания возвращается в Уфу. Она будет находиться на временном хранении в Национальном музее республики.

Единственная прошитая золотыми буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь, и для нас, для нашей многонациональной республики это действительно огромное событие. Мы передадим Коран в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Церемонию открытия масштабного события в Уфе провел известный российский телеведущий Дмитрий Дибров. Среди почётных гостей и помощник Президента России Владимир Мединский. В общей сложности более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов не только из регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана и Киргизии приехали в Уфу для участия в международной книжной ярмарке «Китап-байрам», которая проводится в Башкортостане впервые.

Это очень правильная инициатива, я вообще очень удивлен был, что Радий Фаритович, оказывается, придумал сам и инициировал эту акцию. Надеюсь, она станет регулярной, что она будет собирать все больше и больше книжных магазинов, их осталось мало, их надо поддерживать. Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России

Перед самым открытием книжной ярмарки Владимир Мединский с Радием Хабировым осмотрели подготовленные организаторами выставки экспозиции, стенды и шатры. А это своеобразный пункт обмена книгами. Оставляешь свою, берешь взамен другую. Помощник президента решил выбрать для дочери книгу с нотами. После почётный гость вместе с главой республики пообщались с участниками ярмарки, в том числе приехавшими из стран ближнего зарубежья.

Пообщался глава республики на ярмарке с представителями Киргизии, Казахстана и Белоруссии, которые поблагодарили руководителя региона за теплый приём. А вот руководитель башкирского издательства «Китап» подарила Радию Хабирову корзину с книгами и поблагодарила главу за внимание, которое оказывается военнослужащим из нашей республики. Муж женщины сейчас находится в зоне СВО.

Истории, сохранению традиционных ценностей и патриотическому воспитанию на книжной ярмарке уделили отдельное внимание. На основной площадке проходили и различные акции. К примеру, «Юрта добрых дел» подразумевает помощь семьям участников СВО в виде подписки на различные издания.

Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» организуется по аналогии с Московской международной книжной выставкой-ярмаркой и книжным фестивалем «Красная площадь».

Ярмарка будет проходить три дня, и наша задача – вовлечь в её программу как можно больше детей, чтобы они ближе познакомились с книгой. На Советской площади также много развивающих мероприятий. Кроме того, фестиваль дал возможность выступить нашим именитым поэтам и писателям. Они будут читать на площадке отрывки из своих произведений. Одновременно выставка станет дебютной сценой для выступления начинающих деятелей культуры и литературы. Здесь будет очень много таких событий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Презентация книг, беседы с известными писателями и множество других мероприятий. На Советской площади организованы зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг, семейных консультаций наряду с тематической литературой по психологии. В каждой из них проходят еще мастер-классы, игры, театральные постановки, консультации и другие активности.

В вечернюю программу «Время читать» включены моноспектакли и художественное чтение произведений в исполнении артистов Даниила Спиваковского, Дмитрия Дюжева, Дарьи Мороз. В первый день праздника в гостях у уфимцев заслуженная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Сотникова.