Радий Хабиров посетил Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»

Новые возможности в условиях глобальных изменений. В Сибае подвели итоги второго дня Всероссийского инвестиционного сабантуя. Сегодня площадку форума посетил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в заседаниях и деловых встречах. Инвестсабантуй традиционно стал площадкой для налаживания деловых контактов. В этом году участие в мероприятии приняли более 1200 человек, в том числе партнеры из КНР, Ирана, Турции и других зарубежных стран.

Если речь заходит о шали, республиканским брендом можно назвать зианчуринскую. Тончайшая ручная работа самого тёплого аксессуара в гардеробе. Башкирская шаль в ближайшее время официально зарегистрирует авторские права. Для ремесленников размещение на площадке инвестсабантуя – возможность не только представить традиции республики гостям форума, но и найти новые рынки продаж. Изделиям Made in Bashkortostan посвятили отдельную панельную сессию. Один из инструментов, к примеру, выхода на китайский рынок – маркетплейсы. Размещаться, как и продавать на онлайн-площадках легче, обойдя бюрократические процедуры.

В январе-марте этого года товарооборот Башкортостана и Китая увеличился почти на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И экспортируемой продукции в Поднебесную станет больше – между региональным Минсельхозом, компанией «Стар Нафта» и «Сбербанком» заключено соглашение на 24 миллиарда рублей.

На территории Баймакского района инвесторы достроят молочную ферму «Культабан», решение так же было принято сегодня на сабантуе. Деловые отношения закрепили подписями правительство республики, компания «А7» и «Сбербанк». Общая стоимость инвестиций составит более 3,5 миллиардов рублей – в общей сложности реализуют три проекта.

Площадку форума посетил Радий Хабиров. Руководитель региона принял участие в заседании Хакимовского клуба. Проект инициирован МИД России и назван в честь дипломата, уроженца республики Карима Хакимова. Состоялась встреча Радия Хабирова с генеральным директором Китайского международного центра по развитию бизнеса.

Китай – самый главный внешнеэкономический партнер, 1 млрд долларов товарооборота. Сейчас мы берем у китайцев автомобильные запчасти, автобусы. Мы перегруппировались и работаем с Китаем. Сегодня здесь самая большая делегация из Китая. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также ознакомился с национальными подворьями и пообщался участниками форума. Кульминацией сабантуя стало пленарное заседание о новых возможностях роста в глобальных изменениях. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на санкции и вызовы, страна держит удар.