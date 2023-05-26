Собор русских Башкортостана отмечает 25-летие

На встрече мне подарили небольшую книгу-берегиню, которая называется «За правду, за Россию!». Она написана на русском языке, но в ней есть молитвы на разных языках, в том числе на башкирском, стихи советских и российских поэтов. Я принял решение, что куплю побольше таких книг и отправлю их нашим ребятам на передовую, чтобы у каждого в сердце была эта берегиня.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан