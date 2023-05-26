Собор русских Башкортостана отмечает 25-летие

Четвертьвековой юбилей отметил Собор русских Башкортостана. Мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау». После пленарного заседания отличившиеся деятели общественной организации получили награды из рук главы республики.
На входе гостей встречают сразу три ансамбля. Для этих ребят ложка – не столовый прибор, а музыкальный инструмент. В фойе Конгресс-холла ремесленная выставка. Матрешки, куклы-обережки, хохлома, вологодское кружево. Мастера и ткали, и из дерева вырезали, и войлок валяли, и из соломы плели.
Некоторые приемы плетения пришлось применить при изготовлении маскировочных сетей для СВО. Так помогают волонтеры Собора русских. Организация отправляет гумконвои с башкирским медом, выполняет заказы с передовой. На торжественной церемонии глава республики признался, что готовит особенный подарок бойцам.
Сейчас так важно сохранить единство и согласие, и это хорошо понимают в Соборе русских Республики Башкортостан. Это главные принципы современной России. На конференции подвели итоги четвертьвековой работы Собора русских Башкортостана. Глава республики наградил отличившихся деятелей общественной организации.
Для Собора русских Башкортостана этот год юбилейный. 25 лет организация трудится за сохранение народного единства, традиций и культуры. На сегодняшний день существует 70 районных отделений собора, каждое из которых реализует собственные проекты.