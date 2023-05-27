Жителей Уфы предупредили о перекрытии дорог

28 мая с 07:00 до 12:00 будет закрыт проспект Октября от Северного проезда до Южного проезда, с 07:00 до 13:00 – от Северного проезда до улицы 50 лет Октября. Далее с 10:30 до 13:00 закроют 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы), Цюрупы (от 50-летия Октября до улицы Пушкина), Мажита Гафури (от Пушкина до Заки Валиди), Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).