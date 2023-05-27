Жители города в Башкирии пожаловались на нашествие гусениц

Жители Кумерату рассказали о нашествии гусениц. Огромное количество насекомых напугало горожан.
Местная жительница написала на странице Главы Башкирии, что насекомые облепили жилой дом по улице Зеленая. Гусеницы падают на голову и одежду. Горожанка попросила принять меры по устранению насекомых.
На жалобу женщины откликнулась представительница администрации Кумертау Инесса Мячина. Она написала, что обращение об обработке деревьев проработает с коллегами. По словам чиновницы, местные коммунальщики уже обработали молодые деревья в парках и скверах.
Фото: соцсети.