Жители города в Башкирии пожаловались на нашествие гусениц

Жители Кумерату рассказали о нашествии гусениц. Огромное количество насекомых напугало горожан.

Фото №1 - Жители города в Башкирии пожаловались на нашествие гусениц

Местная жительница написала на странице Главы Башкирии, что насекомые облепили жилой дом по улице Зеленая. Гусеницы падают на голову и одежду. Горожанка попросила принять меры по устранению насекомых.

На жалобу женщины откликнулась представительница администрации Кумертау Инесса Мячина. Она написала, что обращение об обработке деревьев проработает с коллегами. По словам чиновницы, местные коммунальщики уже обработали молодые деревья в парках и скверах.

Фото: соцсети. 

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии