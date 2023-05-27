В Уфе в СНТ возле аэропорта погибла женщина

Сегодня, 27 мая, в СНТ «Заозерье» возле поселка Аэропорт в Уфе произошёл смертельный пожар.
Как сообщили в МЧС Башкирии, огнём охватило садовый дом площадью 56 кв.м. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
В сгоревшем доме был найден мужчина, которого госпитализировали в больницу №18. Его состояние оценивается как тяжёлое. Также в доме находились две женщины. К сожалению, обе погибли. Тело одной несчастной было найдено в 10:24, а второй — в 10:48. Им было 48 и 46 лет.
Причина случившегося выясняется.
Фото: МЧС по РБ.