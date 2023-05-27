В Уфе в СНТ возле аэропорта погибла женщина

В сгоревшем доме был найден мужчина, которого госпитализировали в больницу №18. Его состояние оценивается как тяжёлое. Также в доме находились две женщины. К сожалению, обе погибли. Тело одной несчастной было найдено в 10:24, а второй — в 10:48. Им было 48 и 46 лет.