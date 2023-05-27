Жительницу Башкирии лишили родительских прав из-за равнодушия к детям

В Благовещенске перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей.
Нерадивая мать была ограничена в родительских правах с 2022 года. Одного ребёнка женщины поместили в Центр для детей сирот, а другой находится под опекой. Женщина совсем не навещала малышей, не интересовалась самочувствием и жизнью детей.
Суд установил, что ответчица самоустранилась от воспитания детей и не принимает участие в их воспитании. В связи с этим было принято решение лишить ее родительских прав.