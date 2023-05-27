Объем инвестиционных вложений в Зауралье превысил 82 млрд рублей

За 4 года в Зауралье благоустроено 33 общественных территории на сумму почти 330 млн рублей. Среди них и сибайский эко-парк «Терра Зауралье», в котором проводятся мероприятия форума. В этом году планируется привести в порядок еще 14 парков, скверов и площадей почти на 100 млн рублей.