Объем инвестиционных вложений в Зауралье превысил 82 млрд рублей

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в рамках пленарного заседания всероссийского инвестсабантуя «Зауралье-2023» в Сибае рассказал о развитии Зауралья.
За последние 4 года объём вложенных инвестиций превысил 82 млрд рублей. Было реализовано уже 200 инвестиционных проектов. Только за прошлый год удалось реализовать 87 проектов.
Среди наиболее знаковых проектов – запуск завода компании «Цемикс» по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе. Старт его работе дал Президент России Владимир Путин. А также проекты Учалинского ГОКа – по разработке Узельгинского месторождения и компании «Учалинский элеватор» – по модернизации зерносушильного комплекса.
Премьер-министр подчеркнул, что инвестсабантуй «Зауралье» в первую очередь нацелен на развитие этой территории.
Также для развития социальной инфраструктуры региона активно используются возможности Республиканской адресной инвестиционной программы и других федеральных и региональных инструментов. Так, за 4 года введены и отремонтированы более 90 ФАПов, больниц, амбулаторий, школ, детских садов и 14 учреждений культуры. Благоустроены 150 общественных и дворовых территорий.
Важным элементом обеспечения благополучной среды для жизни людей выступает улучшение общественных пространств и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
За 4 года в Зауралье благоустроено 33 общественных территории на сумму почти 330 млн рублей. Среди них и сибайский эко-парк «Терра Зауралье», в котором проводятся мероприятия форума. В этом году планируется привести в порядок еще 14 парков, скверов и площадей почти на 100 млн рублей.
В рамках программы «Башкирские дворики» уже благоустроено 117 дворов. На эти цели направлено порядка полумиллиарда рублей.
На развитие дорожной инфраструктуры Зауралья за 4 года направлено порядка 12 млрд рублей. Это десятая часть всего территориального заказа республики. В результате построено и отремонтировано порядка 900 км автомобильных дорог и свыше 900 м мостов. В их числе долгожданная дорога Аскарово-Альмухаметово-Сибай протяженностью 18 км. Сейчас это наиболее короткий путь до Уфы.
Новый импульс развитию Зауралья придала дорога Давлетово-Альмухаметово. Она обеспечила прямой выход на объездную дорогу Магнитогорска.
В этом году начали ремонт трассы Сибай-Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. За 2 года будет отремонтировано более 47 км.
В целом, до 2025 года планируем построить и отремонтировать еще порядка 240 км дорог и 600 погонных метров мостов.
Андрей Назаров отметил, что все обозначенные и иные активности систематизированы в Стратегию социально-экономического развития Зауралья до 2030 года. Ее приняли в прошлом году по итогам широкого обсуждения с общественностью, бизнес-структурами, научными организациями.
Фото: pravitelstvorb.ru