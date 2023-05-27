В Абзелиловском районе прошел первый в этом году сабантуй

Праздник плуга организован в рамках V инвестиционного форума в Зауралье. На площадке сабантуя побывал глава республики. Радий Хабиров принял участие в народных играх и посетил национальные подворья – отдельную юрту в этот раз поставили члены боевого братства муниципалитета.

Честь поднять флаги под государственные гимны отдана героям праздника. Они всегда скромные, когда на виду. Но главные всегда на рабочем месте. После сабантуя для тружеников поля начнётся горячая пора.

«Земля батыров» – представление актеров и лошадей дали старт празднику. Башкирские скакуны хороши и на сцене, и в соревнованиях, и на сельхозугодиях.

На сабантуй приехала глава республики. Радий Хабиров поучаствовал в народных играх – это традиционные забавы на празднике плуга. Медовики, ткачи, мастера по дереву и кумысоделы – каждый шатёр презентовал свои промыслы. Радий Хабиров посетил 12 подворий и пообщался с жителями районов республики. Кроме традиционных юрт, в этот раз отдельную установили члены боевого братства. В связи со спецоперацией ветеранов стало больше.

Фото погибших героев-уроженцев Абзелиловского района поместили под стекло. Батыров почтили минутой молчания и возложили цветы. Радий Хабиров пообщался с мамой погибшего Тамерлана Ильгамова – боец посмертно получил звание Героя России.

Как дела, как здоровье? Помощь нужна? – Нужна. – Какая, говорите. Приезжайте ко мне. – Надо бы приехать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Куреш и лошадиные скачки – представить сабантуй без этих соревнований нельзя. Руководитель региона отметил, что праздники не отменяются благодаря тому, что наши бойцы сейчас стоят на страже границ Отечества.

Мы проводим этот праздник в непростое время, когда единство нашего народа проявилось особенно сильно. Многие наши мужчины сегодня там, на передовой, сражаются за Россию, за нас с вами. И они хотят видеть, что мы живы-здоровы. Трудимся, сеем, пашем, растим и растём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан