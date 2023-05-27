Второй день книжной ярмарки «Китап-байрам» в Уфе завершился акцией «Библионочь»

Сегодня в Уфе второй день Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» завершился акцией «Библионочь». Мастер-классы, лектории, выступления детских коллективов и, конечно же, десятки тысяч самых разных книг на полках. Причем некоторые могут передавать не только знания, но и запах. А то, какой силой обладает слово, можно было понять, услышав, как читают отрывки из литературных произведений звезды российской сцены.

Такой помощник может посоветовать книгу, подсказать, на какой полке искать определенный жанр, и даже погадать. Робот по имени Наум пользуется популярностью у читателей, особенно у детей. Библиотеки нового поколения, которых в республике уже 14, – место, где все читатели могут не только получать знания со страниц книг, но и осваивать, к примеру, роботехнику, компьютерную грамотность. Скоро библиотеки нового поколения откроются в Ишимбайском и Белокатайском районах. К слову, для детей современные технологии могут превратить знакомство с книгой в увлекательное путешествие.

Самые маленькие на «Китап-байраме» могли своими руками сделать книгу. Достаточно скрепить несколько листов, приклеить картинку, и останется только дома написать текст. Встречи с писателями и поэтами, лектории. На площадке подвели итоги межрегионального конкурса юных исполнителей сказок народов мира на родных языках Республики Башкортостан.

А вот члены регионального отделения Русского географического общества сегодня возложили цветы к памятнику поэту и писателю Мустаю Кариму. На площадке «Китап-байрама» они рассказали, что через несколько дней отправятся на пик народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова на Кавказ. Экспедиция посвящена поэту Расулу Гамзатову. Там они вместе с учителями географии и литературы промаркируют туристический маршрут.

Инсценировка произведения Мустая Карима «Радость нашего дома» в исполнении актера Даниила Спиваковского превратилась в настоящий моноспектакль. Под музыку классиков чтение повести собрало сотни зрителей.

Эта идея одновременно пришла в голову и министру культуры Башкортостана, и мне. Я сделал инсценировку, и вот на радость башкирскому зрителю я читаю это классическое произведение. И я получаю удовольствие, и зритель. Даниил Спиваковский, актёр, заслуженный артист России