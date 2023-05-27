В Уфе прошел фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ»

Это площадка, которая собрала специалистов в области генеалогии и тех, кто хочет знать историю своей семьи.
Бумага помнит всё. Там, где заканчивается семейная память, историю хранят архивные документы. Они ответят на вопрос, какой национальности или профессии был ваш предок, где жил, чем владел. Пожелтевшие страницы позволят вашей семейной истории заиграть новыми красками.
Подобные родословные, пускай и не столь ветвистые, пытались создать многие из нас, ещё в школе детской рукой рисуя шежере. Поэтому, решив сменить место проведения с Москвы на регионы, организаторы фестиваля семейной истории «ГЕНТЕХ» первым выбрали Башкортостан.
А каждая история семьи – это маленькая часть истории всего народа. О том, почему её важно помнить, напомнил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании пятого семейного фестиваля «ГЕНТЕХ».
Но сейчас время, когда историю можно сделать монументальной. Глава Башкортостана заявил о том, что в республике появится дом родословия «Шежере». Проект презентовали участникам форума. Здание центра расположится на улице Ленина в Уфе.
Чем дальше мы уходим от наших предков, тем лучше можем их узнать. Новые технологии позволяют заглянуть в прошлое. Искусственный интеллект за вас найдет записи, сократив время поиска с недель или месяцев до, если повезет, пары секунд. А информация о наших предках хранится в нас самих.
Проведение в Уфе «ГЕНТЕХа» поддержал фонд «Территория счастья» и Министерство культуры республики. Если первый фестиваль в Москве был организован больше для специалистов, то сейчас цель уже другая.
Так что познать себя можно и через историю. Это может дать уверенность и в будущем. Ведь не зря любое строительство начинается с фундамента.