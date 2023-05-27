В Уфе прошел фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ»

Это площадка, которая собрала специалистов в области генеалогии и тех, кто хочет знать историю своей семьи.

Бумага помнит всё. Там, где заканчивается семейная память, историю хранят архивные документы. Они ответят на вопрос, какой национальности или профессии был ваш предок, где жил, чем владел. Пожелтевшие страницы позволят вашей семейной истории заиграть новыми красками.

Подобные родословные, пускай и не столь ветвистые, пытались создать многие из нас, ещё в школе детской рукой рисуя шежере. Поэтому, решив сменить место проведения с Москвы на регионы, организаторы фестиваля семейной истории «ГЕНТЕХ» первым выбрали Башкортостан.

Раньше мы проводили форумы в Москве, а с этого года приняли решение расширить нашу деятельность там, где она необходима прежде всего, то есть в регионах России. При этом стараемся учитывать уникальные особенности и культурный код проживающих там народов. Пригласив ведущих специалистов, мы хотим лучше изучить национальную идентичность российских народов, сделать историю семьи доступной каждому человеку. Сегодня мы к этому ещё немного приблизились. Виктория Салтыкова, основатель фестиваля семейной истории «ГЕНТЕХ»

А каждая история семьи – это маленькая часть истории всего народа. О том, почему её важно помнить, напомнил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании пятого семейного фестиваля «ГЕНТЕХ».

Если говорить про нашу республику, судьба её жителей схожа с другими кочевыми народами – казахами, киргизами. У нас нет такого количества исторических материальных объектов, как, например, в Европе, по которым изучают в том числе свои родословные. Но у башкир есть такое понятие, как «шежере», или генеалогическое древо. То есть башкиры и другие кочевые народы знали о своих предках гораздо глубже, чем это отражено в архивах. У нас также есть предания, сказания, эпос. Всё это – наше большое нематериальное наследие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но сейчас время, когда историю можно сделать монументальной. Глава Башкортостана заявил о том, что в республике появится дом родословия «Шежере». Проект презентовали участникам форума. Здание центра расположится на улице Ленина в Уфе.

Чем дальше мы уходим от наших предков, тем лучше можем их узнать. Новые технологии позволяют заглянуть в прошлое. Искусственный интеллект за вас найдет записи, сократив время поиска с недель или месяцев до, если повезет, пары секунд. А информация о наших предках хранится в нас самих.

Проведение в Уфе «ГЕНТЕХа» поддержал фонд «Территория счастья» и Министерство культуры республики. Если первый фестиваль в Москве был организован больше для специалистов, то сейчас цель уже другая.

Цель – чтобы люди обратились к истории своей семьи и, главное, хранили эту память. Я сейчас тоже нахожусь на том пути, чтобы изучить ее, понять – это очень интересный процесс, можно выяснить о своих предках много неожиданного. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»