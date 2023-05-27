В Башкирии дали старт новому сезону «Гонки героев»

В Чишминском районе, в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, дали старт новому сезону соревнований по виду спорта «Гонки с препятствиями». На уникальную трассу, одну из лучших в стране, построенную специально для проекта «Гонка героев», сегодня вышли 1300 участников из 20 регионов нашей страны. Спортсмены и любители проверяли свои силы на разных дистанциях и препятствиях.
Так стартовали всероссийские соревнования по виду спорта «Гонки с препятствиями» на десять километров. За звание самого быстрого и сильного в Уфе боролись 20 спортсменов. Здесь не так важно бежать первым с самого начала, главное – распределить силы на всю трассу и 35 препятствий. Иван Дегтярёв из Казани сумел вырваться вперёд едва ли не на последнем километре гонки. Самостоятельно и быстро сумел пройти заключительное препятствие «Эверест» и спокойно финишировал, одержав первую победу в новом сезоне.
Победить Дегтярёву, как он признался сам, помогла сила рук. Именно на препятствии с брусьями он и сумел оторваться от Эдгара Осипяна. Спортсмен из Башкирии почти всю дистанцию бежал первым. Но, как известно, лидирующему всегда тяжело, а догоняющим в этом плане легче. Итоговое отставание Осипяна от Дегтярёва получилось меньше минуты. Спортсмен признался, что все испытания ему понравились, но он бы даже хотел немного усложнить трассу.
Бронзовая медаль у Константина Сутулова, который также представлял Республику Татарстан. В стартовом коридоре спортсмен встал в самый конец, не рассчитывая на высокое место из-за травмы локтя. Но по ходу прохождения сумел остаться в тройке сильнейших.
Сразу за профессионалами стартовали командные забеги для коллективов на 5 и 10 километров. И если для профессионалов большинство препятствий не вызывало трудностей, то обычным любителей спорта и тем, кто впервые решил попробовать свои силы в «Гонке героев», пришлось нелегко. Ведь их ждали подъем на вышку по канату, мясорубка из шин, окопы из труб и многое другое.
Часть препятствий на новый сезон была изменена, но их число осталось неизменным. 35 – на взрослой трассе, 15 – на детской. Специально под жаркую погоду добавили много водных препятствий.
Стартовавший сезон – юбилейный. «Лиге героев» десять лет, проекту «Гонка героев» в Республике Башкортостан – пять. Впереди в парке «Патриот» ещё немало гонок, где каждый сможет проверить, на что он способен. Ведь стартует участник, а финиширует уже герой.