В Башкирии дали старт новому сезону «Гонки героев»

В Чишминском районе, в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, дали старт новому сезону соревнований по виду спорта «Гонки с препятствиями». На уникальную трассу, одну из лучших в стране, построенную специально для проекта «Гонка героев», сегодня вышли 1300 участников из 20 регионов нашей страны. Спортсмены и любители проверяли свои силы на разных дистанциях и препятствиях.

Так стартовали всероссийские соревнования по виду спорта «Гонки с препятствиями» на десять километров. За звание самого быстрого и сильного в Уфе боролись 20 спортсменов. Здесь не так важно бежать первым с самого начала, главное – распределить силы на всю трассу и 35 препятствий. Иван Дегтярёв из Казани сумел вырваться вперёд едва ли не на последнем километре гонки. Самостоятельно и быстро сумел пройти заключительное препятствие «Эверест» и спокойно финишировал, одержав первую победу в новом сезоне.

Я в самом начале плохо начал, неразмятый вышел, застрял на одном препятствии, постоянно тупил, пришлось отыгрывать большое отставание, к концу догнал, тут уже не хотелось отдавать. Иван Дегтярёв, победитель соревнований /г. Казань/

Победить Дегтярёву, как он признался сам, помогла сила рук. Именно на препятствии с брусьями он и сумел оторваться от Эдгара Осипяна. Спортсмен из Башкирии почти всю дистанцию бежал первым. Но, как известно, лидирующему всегда тяжело, а догоняющим в этом плане легче. Итоговое отставание Осипяна от Дегтярёва получилось меньше минуты. Спортсмен признался, что все испытания ему понравились, но он бы даже хотел немного усложнить трассу.

Понравились новые испытания, например, переключатели, трамплин понравился. И самое сложное – веревки, по ним чисто на руках пробраться. Эдгар Осипян, серебряный призёр соревнований

Бронзовая медаль у Константина Сутулова, который также представлял Республику Татарстан. В стартовом коридоре спортсмен встал в самый конец, не рассчитывая на высокое место из-за травмы локтя. Но по ходу прохождения сумел остаться в тройке сильнейших.

Уфа – мой любимый город, я сюда приезжаю на каждый старт последнее время, здесь хорошие силовые препятствия на руки, чего не хватает. По сегодняшнему состоянию здоровья доволен результатом. Константин Сутулов, бронзовый призёр соревнований /г. Зеленодольск/

Сразу за профессионалами стартовали командные забеги для коллективов на 5 и 10 километров. И если для профессионалов большинство препятствий не вызывало трудностей, то обычным любителей спорта и тем, кто впервые решил попробовать свои силы в «Гонке героев», пришлось нелегко. Ведь их ждали подъем на вышку по канату, мясорубка из шин, окопы из труб и многое другое.

Очень хочется показать, на что способен мой организм. Очень интересно, заманчиво, хочется показать, что ты что-то можешь, и выжать из себя всё. Рита Габдракитова, участник соревнований

Часть препятствий на новый сезон была изменена, но их число осталось неизменным. 35 – на взрослой трассе, 15 – на детской. Специально под жаркую погоду добавили много водных препятствий.

Подготовлен большой план культурно-массовых мероприятий, планируем корпоративные забеги, также будем готовить гонку для студентов колледжей, следите за новостями. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан