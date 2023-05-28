В Башкирии фура с химикатами слетела в кювет

27 мая на трассе М-5 в Башкирии произошла крупная авария. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД региона.

Недалеко от деревни Искра фура, груженная химикатами, слетела в кювет. Грузовой транспорт перевозил эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде в металлических бочках. В результате аварии произошла деформация бочек, что привело к розливу содержимого.