В Башкирии фура с химикатами слетела в кювет

27 мая на трассе М-5 в Башкирии произошла крупная авария. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД региона.
Недалеко от деревни Искра фура, груженная химикатами, слетела в кювет. Грузовой транспорт перевозил эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде в металлических бочках. В результате аварии произошла деформация бочек, что привело к розливу содержимого.
Водных объектов рядом нет. Угрозы нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Фото: ГИБДД РБ.