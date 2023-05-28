В лесах Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность

Любая искра может стать причиной большой опасности. Просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 800 100 94 00 или в нашу региональную диспетчерскую службу: 8 347 218 14 14.

министерство лесного хозяйства РБ