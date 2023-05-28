В лесах Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность

28 мая в Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает министерство лесного хозяйства региона.
Четвертый, высокий класс пожарной опасности ожидается в Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Буздякском, Белебеевском, Бурзянском, Стерлибашевском, Учалинском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском, Федоровском и Хайбуллинском районах.
Пятый класс, или чрезвычайная пожарная опасность в лесах прогнозируется в Дюртюлинском, Илишевском и Янаульском районах.