В лесах Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность

28 мая в Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает министерство лесного хозяйства региона.

Фото №1 - В лесах Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность

Четвертый, высокий класс пожарной опасности ожидается в Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Буздякском, Белебеевском, Бурзянском, Стерлибашевском, Учалинском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском, Федоровском и Хайбуллинском районах.

Пятый класс, или чрезвычайная пожарная опасность в лесах прогнозируется в Дюртюлинском, Илишевском и Янаульском районах.

Любая искра может стать причиной большой опасности. Просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 800 100 94 00 или в нашу региональную диспетчерскую службу: 8 347 218 14 14.

министерство лесного хозяйства РБ 
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