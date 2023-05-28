В Башкирии скончался мужчина, который пострадал в смертельном пожаре

27 мая в СНТ «Заозерье» около поселка Аэропорт Уфимского района произошёл крупный пожар. В огне погибли и пострадали три человека.

Напомним, возгорание зафиксировали рано утром. Сначала из сгоревшего дома эвакуировали мужчину – его доставили в больницу №18. Вскоре в помещении нашли тела 48-летней и 46-летней женщин. Они были найдены мёртвыми.

39-летний спасённый мужчина был доставлен в медицинское учреждение с ожогами II, III степени головы, шеи, верхних конечностей и нижних конечностей 98% (из них 80% глубоких), а также ингаляционной травмой и ожоговым шоком. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Сегодня стало известно, что пострадавший скончался ночью.