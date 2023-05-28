В Башкирии мужчины перевернулись на лодке

В Башкирии помощь спасателей потребовалась отдыхающим на водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошёл на Павловском водохранилище в Нуримановском районе. 39-летний мужчина перевернулся на лодке возле скал «12 апостолов». Спасатели оперативно помогли утопающему, взяли его к себе на лодку, стабилизировали плавательное средство отдыхающего и отбуксировали его до берега.

Похожий случай произошёл с 32-летним мужчиной, который на паруснике уплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться к суше. Спасатели транспортировали пострадавшего до берега.