В Уфе прохожий помог малышу, который чуть не выпал из окна

В Уфе прохожий пришёл на помощь малышу, который чуть не выпал из окна квартиры. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошёл на первом этаже дома по улице Октябрьской Революции. По неподтвержденной информации, в квартире остались дети без присмотра. Один из них попытался вытолкнуть младшего из окна. К счастью, это заметили прохожие.

Мальчика удалось спасти. Уфимцы заметили, что в квартире грязно, много мусора, а дети голодные и без одежды. Расследованием случившегося занимается полиция.