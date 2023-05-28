В Башкирии тушением горящей сухой травы занимается вертолет

28 мая у деревни Новобиктово в Дюртюлинском районе зафиксировали горение сухой травы. О пожаре рассказали в МЧС республики.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС, добровольные пожарные команды и местное население. Площадь возгорания достигла 8 га. В тушении задействовано 5 автоцистерн. Сообщается, что на место возгорания прибыл вертолёт Госкомитета по ЧС.