В Уфе прошли Российский нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Уфа на четыре дня превратилась в площадку для обсуждения перспектив развития нефтегазохимического комплекса всей страны. В столице республики прошли Российский нефтегазохимический форум и международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Участниками стали более 300 компаний из России, а также Беларуси, Узбекистана, Ирана и Китая. Масштабный форум в день открытия посетил и глава республики.

Надёжные и высокопроходимые. Они сделаны для работы в суровых условиях российской Арктики, где минус 50 градусов по Цельсию – еще не предел. Главу Башкортостана знакомят с 30-тонным сейсмическим вибрационным источником «Батыр». Разработанная башкирскими геологоразведчиками техника используется при поиске месторождений нефти и газа.

Мы выпустили таких машин уже почти 100 единиц, сейчас в производстве находится партия из десяти машин и у нас будет уже 100 единиц.

Наиль Мунасыпов, главный геолог АО «Башнефтегеофизика»

Разные новинки, усовершенствованные версии уже существующих машин, уникальные импортозамещающие разработки. Всё это разместилось на площадке международной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие проводится в непростое для отрасли время. Именно сфера газонефтехимии ощутила на себе сильнейший санкционный удар.

Фото №1 - В Уфе прошли Российский нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Мы проводим выставку в непростое время для нефтегазохимической отрасли. Она выдержала наиболее сильный санкционный удар. И те проекты, которые сегодня представляют здесь, говорят о том, что отрасль развивается, идёт вперёд, предлагает новые научные методы и продукты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди участников выставки и зарубежные гости. Радий Хабиров побеседовал с представителями делегации Ирана, которая приняла участие в выставке по приглашению Главы Башкортостана. Руководитель региона поблагодарил гостей из Исламской республики за визит в Уфу и пожелал успешной работы на нефтегазохимическом форуме.

Уфимская волна

Мы имеем богатый опыт проектирования и создания 400 тысяч километров газопроводов. При необходимости мы готовы сотрудничать с Башкортостаном в любых проектах, связанных с газовой отраслью, и работать совместно с вашей республикой.

Махди Юсефи, представитель иранской компании по газовому инжинирингу и строительству

На церемонии открытия форума в режиме телемоста Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов дали старт работе распределительного газопровода в микрорайоне Звёздный села Иглино. Его общая протяженность – 18 км. Новые сети позволят обеспечить голубым топливом 845 домовладений. В целом же планы «Газпрома» касаемо Башкортостана очень амбициозные.

Одна из главных тем выставки – вопросы газоснабжения и газификации. Это важные государственные задачи. В Башкортостане «Газпром» реализует масштабную инвестиционную программу. В планах – газифицировать 181 населённый пункт. Благодарю руководство республики и лично Радия Фаритовича Хабирова за эффективную совместную работу.

Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Фото №2 - В Уфе прошли Российский нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»

У нас довольно большое количество медицинских, социальных, культурных, спортивных объектов. Они тоже требуют решения в части отопления. У нас многоплановое сотрудничество с «Газпромом». Сегодня мы обсуждали переход на газомоторное топливо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За 30 лет работы выставка «Газ. Нефть. Технологии» стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. Участникам форума представили обширную и насыщенную деловую программу.

315 компаний из 36 регионов России. Участие в форуме принимают также представители зарубежных государств. 31-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» обещает стать самой масштабной за всё время проведения.

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