В Уфе прошли Российский нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Мы проводим выставку в непростое время для нефтегазохимической отрасли. Она выдержала наиболее сильный санкционный удар. И те проекты, которые сегодня представляют здесь, говорят о том, что отрасль развивается, идёт вперёд, предлагает новые научные методы и продукты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан