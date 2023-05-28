В Уфе прошли Российский нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Уфа на четыре дня превратилась в площадку для обсуждения перспектив развития нефтегазохимического комплекса всей страны. В столице республики прошли Российский нефтегазохимический форум и международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Участниками стали более 300 компаний из России, а также Беларуси, Узбекистана, Ирана и Китая. Масштабный форум в день открытия посетил и глава республики.
Надёжные и высокопроходимые. Они сделаны для работы в суровых условиях российской Арктики, где минус 50 градусов по Цельсию – еще не предел. Главу Башкортостана знакомят с 30-тонным сейсмическим вибрационным источником «Батыр». Разработанная башкирскими геологоразведчиками техника используется при поиске месторождений нефти и газа.
Разные новинки, усовершенствованные версии уже существующих машин, уникальные импортозамещающие разработки. Всё это разместилось на площадке международной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие проводится в непростое для отрасли время. Именно сфера газонефтехимии ощутила на себе сильнейший санкционный удар.
Среди участников выставки и зарубежные гости. Радий Хабиров побеседовал с представителями делегации Ирана, которая приняла участие в выставке по приглашению Главы Башкортостана. Руководитель региона поблагодарил гостей из Исламской республики за визит в Уфу и пожелал успешной работы на нефтегазохимическом форуме.
На церемонии открытия форума в режиме телемоста Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов дали старт работе распределительного газопровода в микрорайоне Звёздный села Иглино. Его общая протяженность – 18 км. Новые сети позволят обеспечить голубым топливом 845 домовладений. В целом же планы «Газпрома» касаемо Башкортостана очень амбициозные.
За 30 лет работы выставка «Газ. Нефть. Технологии» стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. Участникам форума представили обширную и насыщенную деловую программу.
315 компаний из 36 регионов России. Участие в форуме принимают также представители зарубежных государств. 31-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» обещает стать самой масштабной за всё время проведения.