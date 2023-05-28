Сегодня в Уфе завершилась первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». На три дня Советская площадь превратилась в центр литературного искусства страны. Библиотеки, книжные магазины, лектории, встречи с писателями и поэтами. Участниками масштабной ярмарки стали гости из разных регионов России и других стран. Зрителей каждый день радовали постановками артисты театров республики, а со сцены звезды российского кино читали известные литературные произведения. К слову, в рамках «Китап-байрама» в Уфу доставили золотую копию древней рукописи Корана.
Привезти уникальную книгу не могли иначе как на уникальном автомобиле. На парадном фаэтоне под стеклом – единственная золотая копия древнейшей рукописи Корана, сохранившейся до наших дней. Оригинал в 14 веке полководец Тамерлан привез в Самарканд, спустя 400 лет экземпляр священного писания оказался в Санкт-Петербурге. Позже книгу передали Духовному управлению мусульман в Уфу. В 1924-м Коран вернули в Узбекистан. И спустя век по инициативе главы республики золотая копия вновь на башкирской земле.
На площадке «Китап-байрама» более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов. И не только из регионов России, но и из Беларуси, Казахстана, Киргизии. Почетный гость ярмарки, помощник президента России Владимир Мединский дал свою оценку масштабному событию.
Глава республики вместе с почетными гостями пообщались с участниками ярмарки, в том числе приехавшими из стран ближнего зарубежья. Отдельное внимание истории, сохранению традиционных ценностей и патриотическому воспитанию. В «Юрте добрых дел» можно было, к примеру, помочь семьям участников СВО, оформив подписку на различные издания. Радий Хабиров и почетные гости внесли свою лепту.
На отдельной площадке основам дикторской речи и мастерству журналистов детей учили сотрудники телеканала «Тамыр». На Советской площади работали зоны периодической литературы, модельных библиотек, лекториев и семейных консультаций. В каждой из них проходят еще мастер-классы, игры, театральные постановки.
На полках тысячи книг любого жанра: от сказок до научных изданий. Или биографии известных людей – такие любит читать Каринэ Хабирова, но в этот раз она взяла энциклопедии для детей.
Электронный помощник может посоветовать книгу и подсказать, на какой полке искать определенный жанр. Робот по имени Наум пользуется популярностью у читателей, особенно у детей. Подобные технологии используют в библиотеках нового поколения.
Каждый вечер шли моноспектакли и художественное чтение произведений башкирских и российских классиков в исполнении звезд сцены. Так, Даниил Спиваковский выбрал произведение Мустая Карима «Радость нашего дома».
Любовь к чтению прививают с детства. Комитет Совета федерации по науке, образованию и культуре учредил специальный приз для подрастающего поколения. Амина Кусербаева получила бесплатную подписку на детский журнал «Акбузат».
Международная книжная ярмарка стала настоящим форумом. Мероприятие будет ежегодным. Об этом заявил Глава Башкортостана. Но это еще не все.
Глава республики также вручил главный приз «Книга года на земле Урал-батыра». В конкурсе принимали участие более 80 издательств из разных стран и регионов России. Победу одержал Минск. Также было заключено соглашение. Произведения башкирских авторов будут изданы в Беларуси и поступят во все библиотеки и книжные магазины страны. А издательство «Китап» выпустит сочинения белорусских поэтов и писателей. Новая глава в истории международной дружбы.