В Уфе завершилась первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

Сегодня в Уфе завершилась первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». На три дня Советская площадь превратилась в центр литературного искусства страны. Библиотеки, книжные магазины, лектории, встречи с писателями и поэтами. Участниками масштабной ярмарки стали гости из разных регионов России и других стран. Зрителей каждый день радовали постановками артисты театров республики, а со сцены звезды российского кино читали известные литературные произведения. К слову, в рамках «Китап-байрама» в Уфу доставили золотую копию древней рукописи Корана.

Привезти уникальную книгу не могли иначе как на уникальном автомобиле. На парадном фаэтоне под стеклом – единственная золотая копия древнейшей рукописи Корана, сохранившейся до наших дней. Оригинал в 14 веке полководец Тамерлан привез в Самарканд, спустя 400 лет экземпляр священного писания оказался в Санкт-Петербурге. Позже книгу передали Духовному управлению мусульман в Уфу. В 1924-м Коран вернули в Узбекистан. И спустя век по инициативе главы республики золотая копия вновь на башкирской земле.

Единственная прошитая золотыми буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь, и для нас, для нашей многонациональной республики это действительно огромное событие. Мы передадим Коран в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На площадке «Китап-байрама» более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов. И не только из регионов России, но и из Беларуси, Казахстана, Киргизии. Почетный гость ярмарки, помощник президента России Владимир Мединский дал свою оценку масштабному событию.

Это очень правильная инициатива, я вообще очень удивлен был, что придумал, оказывается, Радий Фаритович сам и инициировал эту акцию. Надеюсь, она станет регулярной, что она будет собрать все больше и больше книжных магазинов – их осталось мало, им нужно помогать. Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России

Глава республики вместе с почетными гостями пообщались с участниками ярмарки, в том числе приехавшими из стран ближнего зарубежья. Отдельное внимание истории, сохранению традиционных ценностей и патриотическому воспитанию. В «Юрте добрых дел» можно было, к примеру, помочь семьям участников СВО, оформив подписку на различные издания. Радий Хабиров и почетные гости внесли свою лепту.

На отдельной площадке основам дикторской речи и мастерству журналистов детей учили сотрудники телеканала «Тамыр». На Советской площади работали зоны периодической литературы, модельных библиотек, лекториев и семейных консультаций. В каждой из них проходят еще мастер-классы, игры, театральные постановки.

На полках тысячи книг любого жанра: от сказок до научных изданий. Или биографии известных людей – такие любит читать Каринэ Хабирова, но в этот раз она взяла энциклопедии для детей.

У нас очень много книг, дети много читают. И книги – это одна из больших статей расходов семейного бюджета. Дети читают их быстро, там много иллюстраций, поэтому постоянно нужны новые. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Электронный помощник может посоветовать книгу и подсказать, на какой полке искать определенный жанр. Робот по имени Наум пользуется популярностью у читателей, особенно у детей. Подобные технологии используют в библиотеках нового поколения.

Каждый вечер шли моноспектакли и художественное чтение произведений башкирских и российских классиков в исполнении звезд сцены. Так, Даниил Спиваковский выбрал произведение Мустая Карима «Радость нашего дома».

Эта идея одновременно пришла в голову и министру культуры Башкортостана, и мне. Я сделал инсценировку, и вот на радость башкирскому зрителю я читаю это классическое произведение. И я получаю удовольствие, и зритель. Даниил Спиваковский, актёр, заслуженный артист России

Любовь к чтению прививают с детства. Комитет Совета федерации по науке, образованию и культуре учредил специальный приз для подрастающего поколения. Амина Кусербаева получила бесплатную подписку на детский журнал «Акбузат».

Уфа в очередной раз доказала, что стала точкой притяжений событий мирового масштаба. Писатели, издатели, читатели – никто не остался равнодушным. Вижу, что жители с воодушевлением восприняли идею о том, что фестиваль будет ежегодным. У башкирского народа есть пословица: «Читающая страна будет процветать, а не читающая – придёт к развалу». Мы уверены, что наша многонациональная, читающая Россия будет процветать и впредь. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Федерального собрания России

Международная книжная ярмарка стала настоящим форумом. Мероприятие будет ежегодным. Об этом заявил Глава Башкортостана. Но это еще не все.

Вы все помните, какой раньше была эта площадка. В современном виде Советская площадь бесконечно важна для нас и должна быть наполнена событиями. Осенью мы планируем провести здесь первый в Башкортостане форум индустрии детских игрушек и настольных детских игр, произведённых в России. Приглашаю вас на это мероприятие, которое состоится в сентябре. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан