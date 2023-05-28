Как в Башкирии стартовал основной этап ЕГЭ и ОГЭ

У учащихся девятых и одиннадцатых классов стартовала череда экзаменов. Школьники начали основной этап ЕГЭ и ОГЭ. В первый день самым популярным предметом для будущих студентов вузов стала химия. Её выбрали почти 2,5 тыс. учеников. А вот девятиклассники стартовали с написания экзамена по физике.

Пока учителя волнуются, отсчитывая минуты до запуска учеников, школьники ищут свою фамилию в списке. Последняя подсказка, которую они могут получить у учителей. С собой школьники могут взять только паспорт, воду, шоколадку, непрограммируемый калькулятор и багаж знаний, которые они собирали не один год. Воспользоваться смартфонами особо не получится. Сигнал глушится – ни позвонить, ни выйти в интернет. Но экзаменуемые уверяют: это и не понадобится. В знании предмета у многих сомнений нет.