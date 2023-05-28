Как в Башкирии стартовал основной этап ЕГЭ и ОГЭ

У учащихся девятых и одиннадцатых классов стартовала череда экзаменов. Школьники начали основной этап ЕГЭ и ОГЭ. В первый день самым популярным предметом для будущих студентов вузов стала химия. Её выбрали почти 2,5 тыс. учеников. А вот девятиклассники стартовали с написания экзамена по физике.
Пока учителя волнуются, отсчитывая минуты до запуска учеников, школьники ищут свою фамилию в списке. Последняя подсказка, которую они могут получить у учителей. С собой школьники могут взять только паспорт, воду, шоколадку, непрограммируемый калькулятор и багаж знаний, которые они собирали не один год. Воспользоваться смартфонами особо не получится. Сигнал глушится – ни позвонить, ни выйти в интернет. Но экзаменуемые уверяют: это и не понадобится. В знании предмета у многих сомнений нет.
ЕГЭ по химии состоит из двух частей. В первой школьникам нужно решить 28 заданий – необходимо дать краткий ответ. Во второй части – шесть заданий, но уже с развернутым объяснением. Большинство сдающих ЕГЭ по химии нацелены поступать в медицинский университет. Кто-то подходил к выбору дисциплины для сдачи ЕГЭ с рациональной точки зрения, у других с предметом произошла «химия».
Бутылки с водой без этикеток, паспорта без обложек, чтобы не было возможности спрятать шпаргалки. За чистотой проведения экзамена следят общественные наблюдатели.
11-классников, сейчас понимают разве что ученики девятых классов. Правила проведения ОГЭ схожи с ЕГЭ. Для решения задач по физике в кабинетах есть лупы и приборы для построения электрической цепи. И, конечно, с собой ребята взяли пищу для ума, а точнее, глюкозу для работы мозга.
Это лишь начало череды экзаменов. Впереди у всех обязательные и, как следствие, самые массовые экзамены по математике и русскому языку.