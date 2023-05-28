Более 25 тысяч участников: в Уфе прошел «День 1000 велосипедистов»

Сегодня в столице республики прошел «День 1000 велосипедистов». Спортивный фестиваль собрал более 25 000 участников. На несколько часов в Уфе перекрыли несколько улиц, чтобы провести одно из самых крупных спортивно-массовых мероприятий в истории Башкортостана. С каждым годом количество участников пробега увеличивается. А в этом году в рамках спортивного праздника впервые провели соревнования по велоспорту.
За 12 лет своего существования «День 1000 велосипедистов» никогда не становился местом для состязаний. Но в этом году все изменилось. Перед уже привычным массовым пробегом на проспекте Октября провели сразу две гонки. Сначала стартовала «разделка» на 15 километров. Велогонщикам предстояло дважды доехать от Горсовета до Аграрного университета.
Вместе с другими участниками на старт вышли прославленные паралимпийцы. Ирек Зарипов и Александр Давидович положенную дистанцию преодолели на хэндбайках. На спусках это транспортное средство развивает скорость до 70 километров в час.
После завершения «разделки» спортсмены немного передохнули и ушли на дистанцию групповой гонки. На выявления победителя давался лишь один круг в 8 километров. Победу в финишном створе вырвал Арсен Шагеев. Как оказалась, успеха удалось достичь благодаря командной работе.
Интересные нововведения – не повод забывать о приятных традициях. На старт «Дня 1000 велосипедистов» выходят люди любых возрастов. Зачастую семьями или трудовыми коллективами. Чтобы выделиться в общей массе, готовят не только велосипед, но и необычный костюм.
Даже персонажи старых советских мультфильмов не смогли пройти мимо уфимского велофестиваля. Хоккеист из произведения «Шайбу, шайбу» сменил коньки на двухколесного друга.
На несколько часов проезжая часть города стала дорогой для велолюбителей республики. «День 1000 велосипедистов» – уникальное событие в жизни Уфы и региона. В этом году на старт вышли более 25 тысяч участников. Среди них были и олимпийские чемпионы – фехтовальщики Тимур Сафин и Аделина Загидуллина.
Впервые велофестиваль «День 1000 велосипедистов» провели в мае 2011 года. С тех пор вот уже 12 лет мероприятие собирает вместе любителей здорового образа жизни. После того как колонна участников преодолела отмеченный маршрут, велосипедисты могли приятно провести время в парке «Ватан», где была организована развлекательная программа.