Более 25 тысяч участников: в Уфе прошел «День 1000 велосипедистов»

Сегодня в столице республики прошел «День 1000 велосипедистов». Спортивный фестиваль собрал более 25 000 участников. На несколько часов в Уфе перекрыли несколько улиц, чтобы провести одно из самых крупных спортивно-массовых мероприятий в истории Башкортостана. С каждым годом количество участников пробега увеличивается. А в этом году в рамках спортивного праздника впервые провели соревнования по велоспорту.

За 12 лет своего существования «День 1000 велосипедистов» никогда не становился местом для состязаний. Но в этом году все изменилось. Перед уже привычным массовым пробегом на проспекте Октября провели сразу две гонки. Сначала стартовала «разделка» на 15 километров. Велогонщикам предстояло дважды доехать от Горсовета до Аграрного университета.

Конечно, это нужно. Около ста человек сегодня стартовало. Они велосипеды покупают, готовятся. Они когда-то не гонялись, зато сейчас гоняются. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан

Вместе с другими участниками на старт вышли прославленные паралимпийцы. Ирек Зарипов и Александр Давидович положенную дистанцию преодолели на хэндбайках. На спусках это транспортное средство развивает скорость до 70 километров в час.

Участие по проспекту без машин – это вообще замечательно. Такая широкая трасса, где ты можешь ехать, и никто тебе не мешает. Плюс свежий воздух, а это для города приятно и здорово. Александр Давидович, бронзовый призер Паралимпийских игр

После завершения «разделки» спортсмены немного передохнули и ушли на дистанцию групповой гонки. На выявления победителя давался лишь один круг в 8 километров. Победу в финишном створе вырвал Арсен Шагеев. Как оказалась, успеха удалось достичь благодаря командной работе.

Удалось выиграть финиш благодаря моему тренеру. Это мой отец Эдуард Шагеев, он готовит меня уже больше трех лет. И здесь к финишу подвез меня. Все сделали в командной работе. Арсен Шагеев, победитель гонки

Интересные нововведения – не повод забывать о приятных традициях. На старт «Дня 1000 велосипедистов» выходят люди любых возрастов. Зачастую семьями или трудовыми коллективами. Чтобы выделиться в общей массе, готовят не только велосипед, но и необычный костюм.

Это образ, который мне очень нравится. Это тема для шуток в кругу моих друзей. Хотелось повеселиться, немного выделиться. Ника Нурмухаметова

Даже персонажи старых советских мультфильмов не смогли пройти мимо уфимского велофестиваля. Хоккеист из произведения «Шайбу, шайбу» сменил коньки на двухколесного друга.

Обожаю эту атмосферу, люблю массовые движения людей, где все за одну идею в едином порыве идут вперед. Руслан Нугуманов

На несколько часов проезжая часть города стала дорогой для велолюбителей республики. «День 1000 велосипедистов» – уникальное событие в жизни Уфы и региона. В этом году на старт вышли более 25 тысяч участников. Среди них были и олимпийские чемпионы – фехтовальщики Тимур Сафин и Аделина Загидуллина.

Я участвую впервые, потому что всегда был плотный график, соревнования, сборы. Сейчас так вышло, что сборов нет, поэтому удалось здесь поприсутствовать. Увидела я сегодня десятки тысяч велосипедистов. Это очень здорово и очень радует. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию