В Уфе в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» прошли мастер-классы

Сильнейшие преподаватели страны дали мастер-класс для уфимских студентов. Это одно из мероприятий фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».
Расставить правильные акценты и погрузить слушателя в мир музыки. Такова цель мастер классов преподавателей Московской консерватории имени Петра Чайковского. Играть сонату Бетховена наравне с маэстро пока не получается, поэтому и эмоции не подконтрольны.
Четыре музыканта из 27 прошедших во второй тур конкурса получат не только знания, но и шанс стать обладателями стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Башкортостан впервые вошел в число 20 регионов-участников музыкального фестиваля Дениса Мацуева.