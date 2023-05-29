В Уфе пропала ушедшая на прогулку 11-летняя девочка

В Уфе пропала 11-летняя Валерия Смолякова. Школьница ушла на прогулку и не вернулась. Об исчезновении девочки рассказали волонтеры «БашРегионСпас».
По данным добровольцев, у ребенке ничего неизвестно с 28 мая.
Приметы: рост около 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, длинные, карие глаза.
Была одета в шорты, майку, сланцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить ее по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.
UPD: Девочка найдена живой и здоровой.