В Башкирии огонь повредил 38 гектаров леса

В Башкирии сгорели 38 гектаров леса. Об этом рассказал заместитель председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.

По его данным, за сутки было обнаружено девять лесных пожаров, которые произошли на территории Белорецкого, Мечетлинского и Краснокамского районов. Отмечается, что возгорание в Белорецком районе еще продолжает действовать.