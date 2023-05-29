В Башкирии огонь повредил 38 гектаров леса

В Башкирии сгорели 38 гектаров леса. Об этом рассказал заместитель председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.
По его данным, за сутки было обнаружено девять лесных пожаров, которые произошли на территории Белорецкого, Мечетлинского и Краснокамского районов. Отмечается, что возгорание в Белорецком районе еще продолжает действовать.
Кроме того, только за сутки в Башкирии зарегистрировано 24 случая горения сухой травы на общей площади 18 гектаров. Все пожары ликвидированы, угрозы населенным пунктам также нет.