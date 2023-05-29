В Башкирии огонь повредил 38 гектаров леса

В Башкирии сгорели 38 гектаров леса. Об этом рассказал заместитель председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.

Фото №1 - В Башкирии огонь повредил 38 гектаров леса

По его данным, за сутки было обнаружено девять лесных пожаров, которые произошли на территории Белорецкого, Мечетлинского и Краснокамского районов. Отмечается, что возгорание в Белорецком районе еще продолжает действовать.

«Задействованы все силы и средства на ликвидацию огня. Ситуация на контроле, угрозы населенным пунктам нет».

Александр Лопухов, заместитель председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям 

Кроме того, только за сутки в Башкирии зарегистрировано 24 случая горения сухой травы на общей площади 18 гектаров. Все пожары ликвидированы, угрозы населенным пунктам также нет.

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