В Уфе школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

В Уфе завершается первый обязательный ЕГЭ. 11-классники сдают экзамен по русскому языку. Государственная итоговая аттестация стартовала в 10:00. Всего в Башкортостане ЕГЭ сдают более 16 тысяч выпускников. Для этого организованы пункты проведения экзаменов. Один из них – в 45-й школе столицы республики.

В русском языке около полумиллиона слов. Теоретически правильное написание каждого из них сегодня должен знать выпускник 11класса. Ребята сдают ЕГЭ по обязательному предмету.

В ЕГЭ по русскому языку в этом году 27 заданий. Одно из них – сочинение. В 2023-м есть изменения. Например, иной порядок вопросов, новая система оценки, появились задания повышенного уровня сложности. Но кто-то всё же возлагает надежды на удачу.