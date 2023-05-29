На инвестсабантуе «Зауралье-2023» в Башкирии было подписано 32 соглашения

На инвестсабантуе «Зауралье-2023»в Сибае было подписано 32 соглашения. Прошедшая неделя в республике стала богатой на масштабные мероприятия. В Уфе также прошел российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Одним же из главных и ярких событий стал «Китап-байрам». Итоги международной ярмарки, которая проводилась в Башкортостане впервые, подвели сегодня на оперативном совещании Правительства Башкортостана.

Праздник книги, который проходил в Уфе на протяжении трех дней, посетили более 160 тысяч уфимцев и гостей города. На ярмарке было продано более 52 тысяч экземпляров изданий.

Мы вышли с предложением, что осенью 2023 года проведем первый форум. Рабочее название – Форум индустрии детских игрушек и настольных детских игр, произведенных в Российской Федерации. Я прошу подготовить письмо на имя министра промышленности России, чтобы они выступили партнерами. Очень интересная и актуальная тема. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В самом начале совещания глава республики вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Они были удостоены почетных грамот, благодарностей и медалей генерала Шаймуратова.

Дорогие наши воины! Для нас большая честь вручить вам сегодня государственные награды. От имени республики благодарю вас за ратный труд. Всегда подчёркиваю, что наша задача – поддерживать вас и всех ребят – защитников Родины, создать максимально возможные условия, чтобы вы достойно сражались и с победой вернулись домой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы с этой песней выходили в бой. Для меня большая честь получить медаль генерала Шамуратова. 

Замир Янтурин, младший сержант
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями