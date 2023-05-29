На инвестсабантуе «Зауралье-2023» в Башкирии было подписано 32 соглашения

Дорогие наши воины! Для нас большая честь вручить вам сегодня государственные награды. От имени республики благодарю вас за ратный труд. Всегда подчёркиваю, что наша задача – поддерживать вас и всех ребят – защитников Родины, создать максимально возможные условия, чтобы вы достойно сражались и с победой вернулись домой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан