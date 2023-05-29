На инвестсабантуе «Зауралье-2023» в Башкирии было подписано 32 соглашения

На инвестсабантуе «Зауралье-2023»в Сибае было подписано 32 соглашения. Прошедшая неделя в республике стала богатой на масштабные мероприятия. В Уфе также прошел российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Одним же из главных и ярких событий стал «Китап-байрам». Итоги международной ярмарки, которая проводилась в Башкортостане впервые, подвели сегодня на оперативном совещании Правительства Башкортостана.
Праздник книги, который проходил в Уфе на протяжении трех дней, посетили более 160 тысяч уфимцев и гостей города. На ярмарке было продано более 52 тысяч экземпляров изданий.
В самом начале совещания глава республики вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Они были удостоены почетных грамот, благодарностей и медалей генерала Шаймуратова.