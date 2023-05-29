Каркас здания Центра фехтования в Уфе возведут до Нового года

Также к зиме смонтируют кровлю, чтобы после подачи тепла начать внутренние работы. Спортивный объект начали стоить в феврале рядом с Центром спортивной подготовки Римы Баталовой.

Сегодня рабочие отсыпают земляное полотно. Эта процедура необходима потому что рядом протекает река Белая, есть риск подтопления участка.

Стоимость проекта составляет чуть более миллиарда рублей. Его сдача запланирована на конец следующего года. Строители заверяют, что не отстают от сроков. В центре будет два универсальных спортзала и два – оборудованных под фехтование, а также трибуны на более чем 350 мест.