В Башкирии в сентябре состоится форум индустрии детских игрушек и настольных книг

– Я прошу подготовить письмо на имя министра промышленности, чтобы они выступили партнерами. Очень интересная и актуальная тема. Там будет презентационная и деловая части. На деловой прошу правительство подготовить меры поддержки промышленности, которая выпускает детские игрушки. Нам надо производить свои игрушки, нам надо навязывать свои идеологию через игрушки и рассказывать о том, какая у нас страна и герои, – рассказал Радий Хабиров.