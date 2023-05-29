В Башкирии предлагается проверять общепит за активную торговлю ночью

Согласно документу, предлагается прописать индикаторы риска нарушения обязательных требований. Ведомство предлагает фиксировать в системе ЕГАИС информацию о розничной торговле алкоголем в кафе в период с 23:00 до 8:00 в большем количестве, чем за этот же период прошлого дня. Также в перечень предлагается включить отсутствие данных о продажах или закупках спиртного в ЕГАИС в течение 60 дней.