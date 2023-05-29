В Уфе пройдет X Форум регионов России и Беларуси

Десятый, юбилейный форум регионов России и Беларуси пройдет в столице Башкортостана с 26 по 28 июня. Сегодня в Уфу прибыла делегация Совета федерации Федерального собрания России и Совета республики Национального собрания Беларуси. Гости вместе с Главой Башкортостана осмотрели места проведения форума в Конгресс-холле «Торатау».

Там же состоялось совместное заседание российского и белорусского оргкомитетов по подготовке к проведению десятого форума регионов двух братских государств.

У вас большой опыт плодотворного сотрудничества с Беларусью. А во-вторых, вы можете умело принимать большие форумы. Вы подготовлены и у вас все для этого есть. Юрий Воробьёв, заместитель председателя Совета федерации Федерального собрания России

Контакты на уровне регионов России и Беларусии активизируются, отметили гости. При этом Башкортостан проявляет завидную активность. Между нашей республикой и Беларусью налажено сотрудничество в разных сферах и отраслях. Так в дни проведения форума планируется запустить в Уфе совместное производство.

Программа очень разнообразная, форум многопрофильный. В части экономики подведем итоги взаимодействия. Планируем к открытию АМКОДОР – большое предприятие, в которое вкладываются инвесторы из Беларуси, у нас есть планы и дальше развиваться. Мы покупаем большое количество коммунальной и сельхозтехники у белорусских партнеров, с интересом смотрим на автобусы и троллейбусы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфа является побратимом города Минска, поэтому это один из ответов на вопрос, почему именно Уфа. Люди очень гостеприимные, очень ответственные. Валерий Бельский, заместитель председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь