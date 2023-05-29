В Уфе пройдет X Форум регионов России и Беларуси

Десятый, юбилейный форум регионов России и Беларуси пройдет в столице Башкортостана с 26 по 28 июня. Сегодня в Уфу прибыла делегация Совета федерации Федерального собрания России и Совета республики Национального собрания Беларуси. Гости вместе с Главой Башкортостана осмотрели места проведения форума в Конгресс-холле «Торатау».
Там же состоялось совместное заседание российского и белорусского оргкомитетов по подготовке к проведению десятого форума регионов двух братских государств.
Контакты на уровне регионов России и Беларусии активизируются, отметили гости. При этом Башкортостан проявляет завидную активность. Между нашей республикой и Беларусью налажено сотрудничество в разных сферах и отраслях. Так в дни проведения форума планируется запустить в Уфе совместное производство.
Также сегодня гостям показали памятник генералу Шаймуратову и площадку для церемонии возложения, которая состоится в рамках юбилейного форума регионов России и Республики Беларусь.