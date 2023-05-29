По Уфе прокатился шквалистый ураганный ветер с ливнем

Сегодня, около четырех часов дня, солнечная погода в столице республики сменилась грозовым дождем, повалившим деревья и кровли домов.

Так, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» на женщину с ребёнком упало дерево. Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы прибыли на место происшествия. Пострадавших доставили в больницу каретой скорой помощи для обследования.

В микрорайоне «Сосны» из-за урагана часть крыши обрушилась на припаркованный автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал, но машина восстановлению не подлежит. С причинами происшедшего и поиском ответственных теперь предстоит разбираться.